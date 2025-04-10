В Таганроге завершат модернизацию канализационной системы до конца этого года

В администрации Таганрога подвели промежуточные итоги шестилетней программы по замене аварийных участков канализационных сетей. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, к концу текущего года все работы будут завершены.
— С 2018 года мы заменили 23 из 24 запланированных участков общей протяженностью 9,4 км, — отметила Светлана Камбулова. — В прошлом году полностью обновили сети на улицах Галицкого и Чехова (2,4 км).
Ключевыми объектами 2025 года стали работы в переулке 3-й Артиллерийский, продолжение реконструкции на проблемной улице Мало-Почтовой, а также восстановление дорожного покрытия у первой котельной.
— По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря выделены дополнительные средства на завершение работ на Мало-Почтовой, — подчеркнула Светлана Камбулова. — Как только финансирование поступит, мы оперативно завершим этот объект.
Особое внимание в этом году уделят восстановлению дорожного полотна после замены коммуникаций, особенно у первой котельной, где поступает больше всего жалоб от жителей.