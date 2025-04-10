Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко сообщил, что у России есть все необходимое для решения жилищных вопросов.
«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что жилищные вопросы — одни из самых важных и чувствительных. По его словам, от их решения зависит благосостояние и социальное самочувствие населения.
Глава государства также выразил надежду, что «Дом.РФ» вместе с правительством смогут решить стоящие перед ними вопросы в области обеспечения жильем.
На встрече Мутко и Путин обсудили различные направления работы «Дом.РФ», в том числе программы ипотеки, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и разработку мастер-планов городов.