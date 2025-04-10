Путин: Россия сможет закрыть все вопросы, связанные со строительством жилья

«Мне кажется, что у нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Все для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — подчеркнул глава государства.