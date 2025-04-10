Аллергено-специфическая иммунотерапия лучше всего для борьбы с аллергией

«У нас нет эпидермальных аллергенов для лечения, хотя на Западе их очень много, и наши пациенты иногда привозят оттуда. У нас нет пищевых аллергенов для лечения, но это во всем мире только начинают применять такую аллергенно-специфическую иммунотерапию. И у нас нет — что для меня самое главное как для врача — инсектных аллергенов на жалящих насекомых. Пчелы и осы», — отметила Ильина.