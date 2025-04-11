Как будет развиваться водный транспорт в Самарской области: новые маршруты и создание хаба

Предполагается, что увеличение флота станет импульсом к развитию туризма в регионе за счет повышения уровня комфорта пассажиров. Помимо пассажирских перевозок, в Самарской области также планируют развивать грузовые. Сейчас в портах региона насчитывается 18 буксирных судов. Власти намерены наращивать мощности, в том числе с федеральной поддержкой.