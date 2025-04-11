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Как будет развиваться водный транспорт в Самарской области: новые маршруты и создание хаба

САМАРА, 10 апреля, ФедералПресс. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в трехсторонней встрече с помощником президента России, председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым и полпредом главы государства в Приволжье Игорем Комаровым. Темой беседы стали основные векторы экономического развития региона. Часть разговора была посвящена водному транспорту.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 19 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие «Нефтефлот» построит два новых круизных теплохода.

поделился Вячеслав Федорищев

Предполагается, что увеличение флота станет импульсом к развитию туризма в регионе за счет повышения уровня комфорта пассажиров. Помимо пассажирских перевозок, в Самарской области также планируют развивать грузовые. Сейчас в портах региона насчитывается 18 буксирных судов. Власти намерены наращивать мощности, в том числе с федеральной поддержкой.

Амбициозная цель — создать в регионе портово-логистический хаб, который расширит возможности экономики не только Самарской области, но и всего Поволжья.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что больницы Самарской области получили 87 новых машин неотложной помощи. Обновление автопарка направлено на повышение качества и скорости оказания медпомощи.