Как будет развиваться водный транспорт в Самарской области: новые маршруты и создание хаба

В 2025 году в области будет работать 10 речных маршрутов. Флот составляет 19 судов, а уже в 2027 году самарское предприятие «Нефтефлот» построит два новых круизных теплохода.
Предполагается, что увеличение флота станет импульсом к развитию туризма в регионе за счет повышения уровня комфорта пассажиров. Помимо пассажирских перевозок, в Самарской области также планируют развивать грузовые. Сейчас в портах региона насчитывается 18 буксирных судов. Власти намерены наращивать мощности, в том числе с федеральной поддержкой.
Амбициозная цель — создать в регионе портово-логистический хаб, который расширит возможности экономики не только Самарской области, но и всего Поволжья.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что больницы Самарской области получили 87 новых машин неотложной помощи. Обновление автопарка направлено на повышение качества и скорости оказания медпомощи.