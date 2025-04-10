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Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

Медведев провел заседание комиссии СБ по совершенствованию миграционной политики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, в ходе которого обсуждались проблемы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для мигрантов.

«Обсудили проблемы, связанные с порядком проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны», — сообщил Медведев во «ВКонтакте».