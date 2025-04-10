Медведев провел заседание комиссии Совбеза по миграционной политике

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, в ходе которого обсуждались проблемы проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для мигрантов.