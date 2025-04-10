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Лукашенко назвал разумное решение Сталина

Лукашенко сказал, какое из решений Сталина было разумным.

Источник: Комсомольская правда

Заставить немецких военнопленных после окончания Великой Отечественной войны восстанавливать Минск было разумным решением Сталина. Об этом в интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«И очевидцы рассказывали, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты. И после выполнения определенного объема работ Сталин отпустил их домой», — заметил президент.

По словам Александра Лукашенко, Сталин немало сделал для того, чтобы восстановить Минск и помочь Беларуси после войны.

«Часто говорят: архитектура у нас, сталинский ампир и так далее. Это все оттуда», — отметил президент.

Александр Лукашенко заметил, что после войны в восстановлении Беларуси участвовало много ленинградцев.

«Поэтому для меня Ленинград (ныне Питер) — когда я приезжаю, я считаю, что это мой город. Они очень похожи — Беларусь и Ленинград», — подчеркнул глава государства.

Кстати, Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба — с картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод» (все подробности здесь).

Мы писали, что глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала разобраться в вопросе досрочной пенсии (здесь подробнее).