Лукашенко назвал разумное решение Сталина

Заставить немецких военнопленных после окончания Великой Отечественной войны восстанавливать Минск было разумным решением Сталина. Об этом в интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«И очевидцы рассказывали, что немцы очень добросовестно все это делали и считали, что они виноваты. И после выполнения определенного объема работ Сталин отпустил их домой», — заметил президент.
По словам Александра Лукашенко, Сталин немало сделал для того, чтобы восстановить Минск и помочь Беларуси после войны.
«Часто говорят: архитектура у нас, сталинский ампир и так далее. Это все оттуда», — отметил президент.
Александр Лукашенко заметил, что после войны в восстановлении Беларуси участвовало много ленинградцев.
«Поэтому для меня Ленинград (ныне Питер) — когда я приезжаю, я считаю, что это мой город. Они очень похожи — Беларусь и Ленинград», — подчеркнул глава государства.
Кстати, Минскхлебпром воссоздал пять видов военного хлеба — с картофелем, целлюлозой и измельченными хвойными ветками, а также «Партизанский» и «остен-брод» (все подробности здесь).
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