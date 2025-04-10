В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — сказал Хамитов Life.ru. Он предложил гражданам тратить сэкономленные деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки. Так, по мнению Хамитова, инициатива принесет двойную пользу.
Вчера минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект, предлагающий запретить продажу алкоголя в регионе по воскресеньям. В субботу планируется разрешить торговлю с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября. Подобное ограничение уже действует в Вологодской области с 1 марта. 3 апреля губернатор Георгий Филимонов заявил, что за последний месяц продажи алкомаркетов в регионе сократились на 50%.