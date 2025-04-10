Медведев счел получение гражданства с непогашенной судимостью недопустимым

«Кроме того, речь шла о дополнительных мерах, которые позволят выявлять мигрантов с неснятой или непогашенной судимостью. Они представляют угрозу для нашего общества. Разрешать им жить у нас и тем более получать гражданство России недопустимо», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».