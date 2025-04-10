В Ростове летнюю площадку у школы № 80 демонтировали после жалоб жителей

После публикаций в СМИ о незаконно установленной конструкции на тротуаре и газоне улицы Пушкинской мэр города Александр Скрябин оперативно отреагировал на проблему. Об этом сообщили он сообщил в своем Telegram-канале 10 апреля.
По поручению главы города провели беседу с собственником. Затем конструкцию демонтировали. Отметим, что администрация поддерживает бизнес, однако предпринимателям необходимо соблюдать правила благоустройства.
— Комфортная городская среда возможна только при ответственном подходе всех сторон, — отметил Александр Скрябин.
Для предотвращения подобных случаев мэр поручил управлению торговли, уполномоченному по защите прав предпринимателей и представителям бизнес-сообщества провести совместное совещание по вопросам правильного оформления летних кафе.