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В Ростове летнюю площадку у школы № 80 демонтировали после жалоб жителей

В Ростове летняя площадка у школы № 80 демонтирована.

Источник: Комсомольская правда

После публикаций в СМИ о незаконно установленной конструкции на тротуаре и газоне улицы Пушкинской мэр города Александр Скрябин оперативно отреагировал на проблему. Об этом сообщили он сообщил в своем Telegram-канале 10 апреля.

По поручению главы города провели беседу с собственником. Затем конструкцию демонтировали. Отметим, что администрация поддерживает бизнес, однако предпринимателям необходимо соблюдать правила благоустройства.

— Комфортная городская среда возможна только при ответственном подходе всех сторон, — отметил Александр Скрябин.

Для предотвращения подобных случаев мэр поручил управлению торговли, уполномоченному по защите прав предпринимателей и представителям бизнес-сообщества провести совместное совещание по вопросам правильного оформления летних кафе.