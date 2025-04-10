Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов

«Сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания — так скажем аккуратно. Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться», — отметил он.