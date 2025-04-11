Приемное отделение БСМП № 1 в Воронеже отремонтирует местный «Спецстрой»

В 2020 году «Спецстрой» стал подрядчиком строительства онкогематологического корпуса Воронежской областной детской клинической больницы № 1 на улице Ломоносова. Компания получила контракт на 1,23 млрд руб., впоследствии его стоимость выросла до 1,43 млрд руб. По условиям контракта, ввести объект в эксплуатацию нужно было до 1 июня 2022 года. Губернатор Александр Гусев сообщил об открытии корпуса уже в конце марта 2022-го.