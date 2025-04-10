В Госдуму внесли проект о наказании за осквернение воинских захоронений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 Кодекса ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.