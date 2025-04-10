В Башкирии нашли мертвым пропавшего 36-летнего Ильмира Ярмухаметова

В Кармаскалинском районе Башкирии пропал 36-летний Ильмир Ярмухаметов. Об исчезновении мужчины сообщили в соцсетях волонтеры «Лиза Алерт».
По имеющейся информации, житель деревни Качеван сегодня, 10 апреля, ушел из дома, но так и не вернулся. Обеспокоенная семья мужчины сразу же обратилась за помощью к полицейским и волонтерам. Поиски были осложнены тем, что никто не знает, в чем был одет Ильмир Ярмухаметов.
Ближе к вечеру стало известно, что сельчан найден мертвым. Обстоятельства его смерти не разглашаются.
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