В Башкирии нашли мертвым пропавшего 36-летнего Ильмира Ярмухаметова

По имеющейся информации, житель деревни Качеван сегодня, 10 апреля, ушел из дома, но так и не вернулся. Обеспокоенная семья мужчины сразу же обратилась за помощью к полицейским и волонтерам. Поиски были осложнены тем, что никто не знает, в чем был одет Ильмир Ярмухаметов.