В ГД внесли проект об увеличении срока действия электронной визы

«За период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года оформлено 541 тысяча единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств, имеющим право на ее получение, что составило 70% от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тысяча)», — сказано в документе.