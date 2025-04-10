Юный ростовчанин стал лучшим на всероссийских соревнованиях по триатлону

Юный донской спортсмен завоевал золото на престижных всероссийских соревнованиях. 12-летний Григорий Шумеев, воспитанник спортивной школы «Гребной канал “Дон”, одержал победу в дисциплине дуатлон на соревнованиях “Лига триатлона. Дети” в Сочи. Соревнования проходили на территории современного автодрома “Сириус”. Об этом сообщили на сайте администрации.