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Юный ростовчанин стал лучшим на всероссийских соревнованиях по триатлону

Ростовский школьник взял золото в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Юный донской спортсмен завоевал золото на престижных всероссийских соревнованиях. 12-летний Григорий Шумеев, воспитанник спортивной школы «Гребной канал “Дон”, одержал победу в дисциплине дуатлон на соревнованиях “Лига триатлона. Дети” в Сочи. Соревнования проходили на территории современного автодрома “Сириус”. Об этом сообщили на сайте администрации.

Григорий показал прекрасный результат в своей возрастной категории (11−12 лет). Соревнования состояли из бегового этапа в два километра, велосипедную гонку — 6,9 километров и финального бега дистанцией один километр.

В турнире участвовали около 150 юных спортсменов из 12 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и другие субъекты РФ. Победа ростовчанина особенно ценна на фоне такой серьезной конкуренции.