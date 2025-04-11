Как воронежцам провести выходные

12 апреля.
Театр оперы и балета.
- 11:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+
Театр «Кот».
- 16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
- 19:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+
Воронежская филармония.
- 18:00 | Василий Степанов (виолончель), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский концертный зал.
- 19:00 | Спектакль «Любовнички» | 18+
МТС Live Холл Воронеж.
- 18:00 | Моя Мишель. Большой концерт | 12+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
13 апреля.
Театр оперы и балета.
- 10:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
- 11:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+
Театр «Кот».
- 15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
- 18:00 | «Пока мы здесь» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
- 14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежская филармония.
- 19:00 | «Русские классики» | 16+
Воронежский концертный зал.
- 19:00 | Энджел Вонг (фортепиано) и симфонический оркестр ВКЗ | 6+
МТС Live Холл Воронеж.
- 10:00 | Чемпионат и первенство Воронежской области по бодибилдингу 2025 | 0+
Воронежский океанариум.
- 12:00 | Программа с кормлением «Веселые капуцины» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
- 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
- 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
- 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+
15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+