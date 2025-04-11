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Как воронежцам провести выходные

Рассказываем о главных событиях Воронежа и области.

Источник: АиФ Воронеж

12 апреля.

Театр оперы и балета.

  • 11:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+

Театр «Кот».

  • 16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
  • 19:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+

Воронежская филармония.

  • 18:00 | Василий Степанов (виолончель), дирижёр — Игорь Вербицкий | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский концертный зал.

  • 19:00 | Спектакль «Любовнички» | 18+

МТС Live Холл Воронеж.

  • 18:00 | Моя Мишель. Большой концерт | 12+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

13 апреля.

Театр оперы и балета.

  • 10:00 | Экскурсия «Волшебный мир театра» | 4+
  • 11:00, 18:00 | Балет-сказка «Муха-Цокотуха» | 0+

Театр «Кот».

  • 15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
  • 18:00 | «Пока мы здесь» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

  • 14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежская филармония.

  • 19:00 | «Русские классики» | 16+

Воронежский концертный зал.

  • 19:00 | Энджел Вонг (фортепиано) и симфонический оркестр ВКЗ | 6+

МТС Live Холл Воронеж.

  • 10:00 | Чемпионат и первенство Воронежской области по бодибилдингу 2025 | 0+

Воронежский океанариум.

  • 12:00 | Программа с кормлением «Веселые капуцины» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

  • 10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
  • 10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
  • 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костенки без палеолита» | 6+

15:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+