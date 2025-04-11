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В Петербурге корюшка начала терять в цене

Точки с корюшкой появились не там, где их ждали. Журналисты, искавшие огуречную рыбку по адресу, обозначенному Смольным, остались ни с чем. Совершенно неожиданно корюшка нашлась в паре сотен метров — через перекресток. На столе красивый баннер — корюшка идет. В лотках рыбка на любой вкус, но не для любого кошелька. Хотя, со слов продавца, она уже потеряла в цене.

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«Ту, что сейчас стоит 850, продавали по 950. Была дороже и та, которую обозначили ценником в 650 рублей. На первый взгляд разницы между ними нет: сверху лежат покрупнее, а возьми 2−3 штуки — дальше помельче», — поделился наблюдениями корреспондент.

Несмотря на внешнюю схожесть с официальной точкой, прилавок, судя по всему, нелегальный. Да, тут есть весы, красивый баннер, а вот оплата только налом или переводом. Непорядок. Как перед налоговой-то отчитываться будут?

«Но запах от корюшки, конечно, тот самый — насыщенный, легкий с ароматом свежих огурцов», — сообщил наш корреспондент.