В Петербурге корюшка начала терять в цене

«Ту, что сейчас стоит 850, продавали по 950. Была дороже и та, которую обозначили ценником в 650 рублей. На первый взгляд разницы между ними нет: сверху лежат покрупнее, а возьми 2−3 штуки — дальше помельче», — поделился наблюдениями корреспондент.
Несмотря на внешнюю схожесть с официальной точкой, прилавок, судя по всему, нелегальный. Да, тут есть весы, красивый баннер, а вот оплата только налом или переводом. Непорядок. Как перед налоговой-то отчитываться будут?
«Но запах от корюшки, конечно, тот самый — насыщенный, легкий с ароматом свежих огурцов», — сообщил наш корреспондент.