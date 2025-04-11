В Петербурге корюшка начала терять в цене

Точки с корюшкой появились не там, где их ждали. Журналисты, искавшие огуречную рыбку по адресу, обозначенному Смольным, остались ни с чем. Совершенно неожиданно корюшка нашлась в паре сотен метров — через перекресток. На столе красивый баннер — корюшка идет. В лотках рыбка на любой вкус, но не для любого кошелька. Хотя, со слов продавца, она уже потеряла в цене.