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В Ростове-на-Дону мужчина устроил криминальный марафон

В Ростове задержан серийный правонарушитель: угонял авто и обчищал квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержан серийный правонарушитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полиция Ростова-на-Дону раскрыла серию резонансных преступлений, совершенных 31-летним ранее судимым местным жителем. Мужчина успел отметиться в криминальной хронике сразу несколькими эпизодами.

— Все началось с угона Volkswagen Jetta на улице Извилистой, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД. — Преступник воспользовался тем, что владелец оставил ключи в замке зажигания.

После непродолжительной «прогулки» угонщик бросил автомобиль, который позже нашли и вернули хозяину. Но на этом криминальные похождения ростовчанина не закончились.

Спустя две недели мужчина проник ночью в квартиру на 2-й Краснодарской через окно, похитил ювелирные украшения на 50 тысяч рублей. При выходе он заметил незаблокированный каршеринговый автомобиль, он попытался его угнать, но разбил из-за неумения управлять.

Сейчас в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Угон» и «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.