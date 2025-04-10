В Ростове-на-Дону мужчина устроил криминальный марафон

Спустя две недели мужчина проник ночью в квартиру на 2-й Краснодарской через окно, похитил ювелирные украшения на 50 тысяч рублей. При выходе он заметил незаблокированный каршеринговый автомобиль, он попытался его угнать, но разбил из-за неумения управлять.