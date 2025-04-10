Масса нейтрино оказалась еще ниже, чем предполагалось

Он казался примерно вдвое ниже, чем показывали опыты на KATRIN в 2021 году, — порядка 0,45 электровольт, что очень близко к значению в 0,2 электронвольт, минимальному значению массы, которое может измерить эта установка. В 2025 году физики планируют завершить набор данных, которых, как они надеются, хватит для достижения необходимой точности замеров для того, чтобы достичь указанного предела и получить первые точные данные по массе этих частиц.