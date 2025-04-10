Симоньян призвала запретить YouTube

«К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать», — пояснила Симоньян.