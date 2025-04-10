Симоньян призвала запретить YouTube

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как источник негативного контента, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь. Как разносчик разного рода зараз», — сказала она.
Как отметила главред, пока такой запрет ввели не везде, «его должны установить родители для своих детей, огородив тем самых от деструктивного контента».
«К сожалению, это не проблема отсутствия отличного контента. Он есть. Но если ребенку дать выбор и вседозволенность, он будет смотреть не то, что ему полезно. Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать», — пояснила Симоньян.
В июле прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70 процентов. Он отметил, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позднее Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что видеохостинг не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. Там также указали, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам.
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Google сама создала для себя проблемы для работы в России, эта компания в целом и YouTube в частности должны соблюдать законы страны.