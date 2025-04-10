Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку

БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой найти и привлечь к ответственности человека, который выстрелил в голову собаке в селе Пенцево Шебекинского округа, губернатор пообещал разобраться в ситуации.
В комментариях на странице в соцсети «ВКонтакте» много обращений, где жители просят губернатора взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который «просто выстрелил в голову собаке средь бела дня», опасаясь, что подобная жестокость может повториться в отношении людей. Одно из таких сообщений Гладков зачитал во время вечернего эфира.
«Пишу вам с большой надеждой, просьбой и мольбой. Вчера в селе Пенцево Шебекинского района Белгородской области мужчина напал на собаку, изуродовав ее выстрелом в голову. Местные и неместные жители собирают деньги на помощь животному. Нужно просто увидеть видео. Пожалуйста, помогите привлечь виновного к ответственности», — процитировал вопрос женщины губернатор.
В своем ответе Гладков подчеркнул, что издевательства над животными недопустимы и должны пресекаться в соответствии с законодательством. Он сообщил, что его заместитель Андрей Антоненко совместно с зоозащитниками выедут на место инцидента в ближайшие дни для выяснения всех обстоятельств и принятия необходимых мер.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.