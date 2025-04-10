Белгородского губернатора попросили наказать живодера за выстрел в собаку

В комментариях на странице в соцсети «ВКонтакте» много обращений, где жители просят губернатора взять ситуацию под контроль и наказать виновного, который «просто выстрелил в голову собаке средь бела дня», опасаясь, что подобная жестокость может повториться в отношении людей. Одно из таких сообщений Гладков зачитал во время вечернего эфира.