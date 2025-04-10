Лукашенко рассказал, как воспитал троих сыновей, назвав формулу отцовства

Во время интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как воспитывал троих своих сыновей, сообщает БелТА.
По его словам, принцип «вот смотрите, какой я великий, я президент» — он не сработает, а сработает личный пример и внимание к склонностям и интересам ребенка.
«Если хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом, за руку и с собой. Но и сам беги», — сказал Александр Лукашенко про формулу ответственного отцовства.
По его словам, важно заметить способности ребенка, его интересы и помочь их развить.
Александр Лукашенко назвал важные, по его мнению, составляющие развития ребенка. Это музыка, спорт, иностранный язык. Музыкальную школу закончили старший и младший сыновья президента — Виктор и Николай. Все трое владеют иностранным языком, а Николай учиться на иностранном.
Сыновья по примеру отца активно занимаются различными видами спорта.
«Они идут, играют кто в футбол, кто в хоккей, кто в теннис, а кто во все вместе», — отметил президент и подчеркнул, что сам он очень любит спорт и многими видами занимался очень серьезно.
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