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Лукашенко рассказал, как воспитал троих сыновей, назвав формулу отцовства

Лукашенко подчеркнул важность родительского примера в воспитании детей.

Источник: Комсомольская правда

Во время интервью председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как воспитывал троих своих сыновей, сообщает БелТА.

По его словам, принцип «вот смотрите, какой я великий, я президент» — он не сработает, а сработает личный пример и внимание к склонностям и интересам ребенка.

«Если хочешь, чтобы твой ребенок занимался спортом, за руку и с собой. Но и сам беги», — сказал Александр Лукашенко про формулу ответственного отцовства.

По его словам, важно заметить способности ребенка, его интересы и помочь их развить.

Александр Лукашенко назвал важные, по его мнению, составляющие развития ребенка. Это музыка, спорт, иностранный язык. Музыкальную школу закончили старший и младший сыновья президента — Виктор и Николай. Все трое владеют иностранным языком, а Николай учиться на иностранном.

Сыновья по примеру отца активно занимаются различными видами спорта.

«Они идут, играют кто в футбол, кто в хоккей, кто в теннис, а кто во все вместе», — отметил президент и подчеркнул, что сам он очень любит спорт и многими видами занимался очень серьезно.

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