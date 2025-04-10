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Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 изменится 14−26 апреля

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 14 по 26 апреля 2025 года, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проведением работ по станции “Зеленоград-Крюково” в рамках реализации проекта организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково — Раменское (МЦД-3), а также в связи с производством работ по капитальному ремонту второго главного пути перегона Вышний Волочек — Леонтьево с 14 по 26 апреля 2025 года изменится расписание движения поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Кроме того, часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва и Тверь — Бологое — Тверь будет отменена частично или на всем маршруте следования.

В МТППК добавили, что с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».