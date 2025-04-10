Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 изменится 14−26 апреля

«В связи с проведением работ по станции “Зеленоград-Крюково” в рамках реализации проекта организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково — Раменское (МЦД-3), а также в связи с производством работ по капитальному ремонту второго главного пути перегона Вышний Волочек — Леонтьево с 14 по 26 апреля 2025 года изменится расписание движения поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.