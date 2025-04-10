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На Дону водителей предупредили о заморозках

Водителей Ростовской области предупреждают об апрельских заморозках, которые создают опасность на дорогах.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продлили предупреждение для автомобилистов — заморозки до −4 градусов сохранятся как минимум до 13 апреля. По данным синоптиков, это может привести к образованию гололеда на дорогах.

— Особую осторожность следует проявить водителям, которые уже перешли на летние шины, — отмечают в УГИБДД. — В таких условиях важно соблюдать повышенные меры безопасности.

Специалисты рекомендуют увеличить дистанцию до других авто в 1,5−2 раза, избегать резких маневров и торможений, проверить работу тормозной системы и дворников, снизить скорость на опасных участках.

Отметим, что утренние часы — наиболее рискованный период, когда температура опускается ниже нуля. Особенно опасны мосты, эстакады и затененные участки дорог.

Водителям советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, отложить поездки в пиковые часы похолодания.