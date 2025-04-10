На Дону водителей предупредили о заморозках

В Ростовской области продлили предупреждение для автомобилистов — заморозки до −4 градусов сохранятся как минимум до 13 апреля. По данным синоптиков, это может привести к образованию гололеда на дорогах.
— Особую осторожность следует проявить водителям, которые уже перешли на летние шины, — отмечают в УГИБДД. — В таких условиях важно соблюдать повышенные меры безопасности.
Специалисты рекомендуют увеличить дистанцию до других авто в 1,5−2 раза, избегать резких маневров и торможений, проверить работу тормозной системы и дворников, снизить скорость на опасных участках.
Отметим, что утренние часы — наиболее рискованный период, когда температура опускается ниже нуля. Особенно опасны мосты, эстакады и затененные участки дорог.
Водителям советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, отложить поездки в пиковые часы похолодания.