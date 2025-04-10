Жилой дом 1981 года постройки в районе Нагатинский Затон капитально отремонтируют

Как уточняется, поверхности фасадов промоют аппаратом высокого давления, отремонтируют стыки панелей, проведут выравнивание в местах выбоин и нанесут декоративный финишный слой. Цоколь расчистят от старой отделки, выровняют и облицуют керамогранитной плиткой. На открытых лоджиях заменят стяжку и напольное покрытие, а также отремонтируют панели ограждений и покрасят их.