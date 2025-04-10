Жилой дом 1981 года постройки в районе Нагатинский Затон капитально отремонтируют

«Согласно проекту, в 12-этажном доме 1981 года постройки проведут восстановительные работы после замены инженерных коммуникаций. Также там отремонтируют фасады и входные группы, поменяют окна и двери в местах общего пользования», — приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.
Как уточняется, поверхности фасадов промоют аппаратом высокого давления, отремонтируют стыки панелей, проведут выравнивание в местах выбоин и нанесут декоративный финишный слой. Цоколь расчистят от старой отделки, выровняют и облицуют керамогранитной плиткой. На открытых лоджиях заменят стяжку и напольное покрытие, а также отремонтируют панели ограждений и покрасят их.
«Данный объект относится к типовой серии домов, облицованных плиткой. Для работ по таким фасадам ФКР Москвы разработал особый стандарт. Специалисты приводят в порядок такие здания, используя современную энергоэффективную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках», — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Евгения Чуищева.
Во всех четырех подъездах приведут в порядок входные группы: расчистят и покрасят стены, заменят покрытия козырьков крылец, отремонтируют площадки и ступени, поменяют двери. Новые дверные блоки также установят на запасных выходах, входах в мусорокамеры и техподполье.