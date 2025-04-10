В МФТИ создали модель сердца для лечения мерцательной аритмии

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали компьютерную модель сердца для лечения мерцательной аритмии, сообщили в пресс-службе МФТИ.
«В результате исследования разработана автоматизированная система, точно сегментирующая изображения МРТ сердца с помощью методов глубокого обучения. В перспективе она способна уменьшить нагрузку на врачей-кардиологов, которые обычно делают эту работу вручную», — отметили в пресс-службе.
Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий — одно из самых распространенных нарушений сердечного ритма, которое затрагивает около 2% населения. Ожидается, что в течение следующих 20 лет ее распространенность среди людей старше 60 лет достигнет 60%. Заболевание характеризуется хаотичными и неэффективными сокращениями предсердий, в результате чего сердцебиение становится неравномерным. Пациент с таким диагнозом испытывает одышку, головокружение и слабость.
Один из методов лечения мерцательной аритмии — катетерная абляция. Это хирургическая процедура, направленная на разрушение участков ткани, вызывающих аритмию. Она может быть эффективной, особенно при эпизодической форме заболевания. Однако часто аритмия возвращается. В новом исследовании МФТИ показано, что использование цифровых моделей сердца, созданных на основе данных МРТ, может помочь снизить количество таких рецидивов.
«Мы создали специальный набор данных и стандартизированные протоколы для ручной маркировки, чтобы улучшить точность сегментации и сделать процесс менее трудоемким для врачей. Для этого мы собрали данные МРТ сердца из двух баз данных. После этого двое специалистов вручную их промаркировали, следуя стандартным протоколам, чтобы уменьшить количество ошибок. Для автоматизации процесса сегментации использовались модели нейросети nnU-Net и smpU-Net++», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Михаил Слотвицкий.
Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Computer Methods and Programs in Biomedicine.