РФ и Австрия планируют составить аллергическую карту России

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Ученые из Сеченовского университета и Венского медицинского университета создали передовой метод диагностики и начали проводить масштабное исследование аллергии в России. Об этом руководители исследования рассказали на открытом заседании научного совета Российской академии наук «Науки о жизни» в ТАСС, посвященном причинам, последствиям и лечению аллергических заболеваний.
Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, заведующий лабораторией иммунопатологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Александр Караулов, разработка под названием «Аллергочип Российской Федерации» представляет собой инновационный метод диагностики. Он создан при сотрудничестве Сеченовского и Венского медицинского университета в рамках гранта Российского научного фонда.
«Он позволяет одно временно определять уровни антител большому количеству разнообразных молекул. Метод достаточно прост: достаточно капли крови, поэтому он подходит для диагностики аллергии и в раннем детстве, и, соответственно, может использоваться при скрининговых программах. Это основа для персонализированной терапии, иммунопрофилактики», — рассказал Караулов.
Созданный чип — небольшое устройство, по словам академика Караулова, является уникальным для России и имеет преимущества перед многими моделями в мире. Чип мультикомпонентный и используется уже для диагностики более 180 аллергенов: среди них пыльцевые, пищевые, бытовые, яды насекомых, латексы и грибковые компоненты. Это позволяет получить точную картину сенсибилизации (чувствительности к аллергии) и исключить перекрестные реакции.
Ученые ведут исследование в разных регионах РФ, с участием добровольцев из местных жителей, выросших в данном регионе. Получены первые данные. Согласно им, Москва является лидером по распространенности аллергии на березовую пыльцу, кошек и, в несколько меньшей степени, собак. Для Краснодарского края наиболее характерные аллергены — растения амброзии и клещи. Полынь, береза и яды насекомых актуальны для Урала, а для Дальнего Востока — клещи и домашняя пыль.
На основании исследования создается общероссийская карта сенсибилизации, а на ее основе будет создаваться приоритетная линейка аллергенов для создания вакцин, отметил Караулов.