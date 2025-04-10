РФ и Австрия планируют составить аллергическую карту России

Ученые ведут исследование в разных регионах РФ, с участием добровольцев из местных жителей, выросших в данном регионе. Получены первые данные. Согласно им, Москва является лидером по распространенности аллергии на березовую пыльцу, кошек и, в несколько меньшей степени, собак. Для Краснодарского края наиболее характерные аллергены — растения амброзии и клещи. Полынь, береза и яды насекомых актуальны для Урала, а для Дальнего Востока — клещи и домашняя пыль.