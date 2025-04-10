Собчак и Сафронов поспорили из-за похорон Паши Техника

Лука Сафронов-Затравкин извинился перед журналисткой Ксенией Собчак за свое резкое высказывание на информацию о том, что она купила место на кладбище для рэпера Паши Техника и оплатила его похороны. Об этом он рассказал корреспонденту aif.ru.
«Есть первоисточник статьи, где я очень четко рассказываю, как она (Собчак. — прим. ред.) сказала. Когда я давал это интервью, я был на эмоциях, потому что 40 минут простоял в банке, заполняя различные формуляры. В этот момент мне позвонил какой-то журналист, которому я обычно не отвечаю, но случайно в запарке ответил. Мне говорят: “а прокомментируйте, что Ксения Собчак подарила место на кладбище и оплатила похороны”. Я, конечно, не выдержал и сказал: “вранье это”. Наверное, это грубое слово и, наверное, оно не связано с Ксенией Анатольевной. Оно было больше связано, к сожалению, с женой Паши Кариной, которая дала интервью, комментарий где-то и намекнула, что Ксения Анатольевна поможет с похоронами. Возможно, она хотела ее мотивировать, но скорее всего Карина просто надеялась на это. Я могу про Собчак сказать одно — если Собчак пообещала, то она это сделает. Она обещала попробовать. Я уверен, что она попробовала, сделала все, что было в ее возможности и в силах. Она не говорила, что она обещает купить, она тем более не говорила, что она обещает как-то сделать. Я хотел бы извиниться перед Ксенией Анатольевной, если вдруг вчера как-то ее задел», — сказал собеседник издания.
Сафронов сообщал aif.ru о проектах, которые Паша Техник хотел запустить в этом году. Он отметил, что один выпуск даже вышел в Сеть, однако для умершего рэпера этот эпизод стал последним. Также друг артиста рассказал и о несбывшейся мечте музыканта.
Церемония прощания с Пашей Техником пройдет 11 апреля с 12 до 15 часов в храме Петра и Павла в Лефортове. Похороны артиста состоятся на Николо-Архангельском кладбище. При этом поклонников там не пустят к гробу.
Гроб с Пашей Техником повезут на уникальном автомобиле — джипе Кадиллак. Сафронов также рассказал aif.ru, что рэпера похоронят в белом гробу, а сам он будет одет в кроссовки и брендовые вещи, которые любил исполнитель.