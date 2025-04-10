Собчак и Сафронов поспорили из-за похорон Паши Техника

«Есть первоисточник статьи, где я очень четко рассказываю, как она (Собчак. — прим. ред.) сказала. Когда я давал это интервью, я был на эмоциях, потому что 40 минут простоял в банке, заполняя различные формуляры. В этот момент мне позвонил какой-то журналист, которому я обычно не отвечаю, но случайно в запарке ответил. Мне говорят: “а прокомментируйте, что Ксения Собчак подарила место на кладбище и оплатила похороны”. Я, конечно, не выдержал и сказал: “вранье это”. Наверное, это грубое слово и, наверное, оно не связано с Ксенией Анатольевной. Оно было больше связано, к сожалению, с женой Паши Кариной, которая дала интервью, комментарий где-то и намекнула, что Ксения Анатольевна поможет с похоронами. Возможно, она хотела ее мотивировать, но скорее всего Карина просто надеялась на это. Я могу про Собчак сказать одно — если Собчак пообещала, то она это сделает. Она обещала попробовать. Я уверен, что она попробовала, сделала все, что было в ее возможности и в силах. Она не говорила, что она обещает купить, она тем более не говорила, что она обещает как-то сделать. Я хотел бы извиниться перед Ксенией Анатольевной, если вдруг вчера как-то ее задел», — сказал собеседник издания.