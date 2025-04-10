Актриса Светлана Немоляева пережила сердечный приступ

Следует отметить, что 18 апреля Светлана Немоляева отметит свой 88-й день рождения. Актриса родом из Москвы. В 1958 году она с отличием завершила обучение в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, которое сейчас носит название Высшее театральное училище при Государственном академическом Малом театре России. В 1959 году она стала частью труппы Московского академического театра им. Вл. Маяковского. На ее счету множество ролей в киноиндустрии, включая «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные».