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Актриса Светлана Немоляева пережила сердечный приступ

Немоляева сообщила, что сейчас она чувствует себя лучше.

Народная артистка РСФСР и звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева в беседе с агентством ТАСС рассказала, что недавно пережила сердечный приступ, который был успешно купирован врачами скорой помощи.

Артистка не предоставила подробностей о характере своего приступа. Однако она сообщила, что в настоящее время отдыхает дома и чувствует себя значительно лучше.

По словам Немоляевой, она благодарна медицинским работникам за оперативную помощь и поддержку.

Следует отметить, что 18 апреля Светлана Немоляева отметит свой 88-й день рождения. Актриса родом из Москвы. В 1958 году она с отличием завершила обучение в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, которое сейчас носит название Высшее театральное училище при Государственном академическом Малом театре России. В 1959 году она стала частью труппы Московского академического театра им. Вл. Маяковского. На ее счету множество ролей в киноиндустрии, включая «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные».

Ранее в октябре Светлана Немоляева уже обращалась к медикам с аналогичными проблемами. Как сообщал Telegram-канал SHOT, 87-летняя актриса находилась одна в своей московской квартире и самостоятельно вызвала скорую, жалуясь на сильную слабость и одышку.