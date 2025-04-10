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Психолог раскрыла секреты воспитания любви к чтению у детей

Как привить любовь к чтению: четыре рабочих совета от детского психолога.

Источник: Комсомольская правда

Детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова поделилась эффективными способами привить ребенку интерес к книгам. Об этом специалист рассказала в интервью News.ru.

По ее мнению, главное — создать особую атмосферу вокруг чтения.

— Превратите чтение в теплый семейный ритуал, — советует эксперт. — Дети, которым регулярно читают вслух, в 3 раза чаще становятся самостоятельными читателями.

Ключевые рекомендации специалиста: свобода выбора — позвольте ребенку самому подбирать книги, чтение вслух — создайте уютную атмосферу с мягким светом и удобными местами, обсуждение — говорите о героях и сюжетах после прочтения, личный пример — покажите, что чтение — это удовольствие, а не обязанность.

Исследования подтверждают: такие ритуалы формируют устойчивую привычку к чтению, которая сохраняется во взрослом возрасте.