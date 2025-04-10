Психолог раскрыла секреты воспитания любви к чтению у детей

Ключевые рекомендации специалиста: свобода выбора — позвольте ребенку самому подбирать книги, чтение вслух — создайте уютную атмосферу с мягким светом и удобными местами, обсуждение — говорите о героях и сюжетах после прочтения, личный пример — покажите, что чтение — это удовольствие, а не обязанность.