Алиев призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения Азербайджана с соседями

Глава Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так, он потребовал от Европейского союза (ЕС) не вмешиваться во внешнеполитические вопросы республики, касающиеся отношений с Турцией и Арменией. Соответствующая информация опубликована на сайте главы государства.
«Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз от этих вопросов, тем лучше для всех», — сказал Алиев.
Алиев, признавая симпатии ЕС к Армении, подчеркнул стратегическое значение Азербайджана и Грузии как ключевых звеньев транспортного коридора, связывающего Европу с Центральной Азией. При этом он одновременно раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии как недопустимую.
Накануне Алиев заявил о предотвращенной попытке госпереворота в стране, связав ее с деятельностью иностранных НКО, которые, по его словам, в последние годы всячески вмешивались в избирательные процессы через финансирование и распространение в СМИ материалов.