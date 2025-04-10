Вертолет упал в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка

Сегодня, 10 апреля, непредвиденные обстоятельства заставили совершить экстренную посадку и самолет маршрута Москва — Денпасар. Борт успешно приземлился в Шереметьево. Инцидент обошелся без жертв. Пассажиры пересели на запасной самолет и все же улетели в Денпасар.