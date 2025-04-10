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Вертолет упал в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка

На место падения вертолета у Джерси-Сити прибыли полицейский патруль и пожарная служба.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 апреля вблизи американского Джерси-Сити случилась авиакатастрофа. Город находится на небольшом отдалении от Нью-Йорка. По словам местных властей, в авиакатастрофе разбился вертолет. Он упал в реку Гудзон, уточняет CBS News.

Лодки со спасателями уже прибыли к месту крушения вертолета. В операции принимают участие также полицейские и пожарные.

Все спецслужбы отреагировали на инцидент. О количестве жертв пока не сообщалось. Проводится проверка причин крушения вертолета.

Сегодня, 10 апреля, непредвиденные обстоятельства заставили совершить экстренную посадку и самолет маршрута Москва — Денпасар. Борт успешно приземлился в Шереметьево. Инцидент обошелся без жертв. Пассажиры пересели на запасной самолет и все же улетели в Денпасар.