Невролог раскрыл опасность ночной работы для здоровья

Работа по ночам способна серьезно ухудшить состояние здоровья. Дело в том, что организм человека не приспособлен к тому, чтобы бодрствовать в темное время суток, а потому, начинает функционировать с нарушениями, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил врач-невролог Игорь Мальцев.