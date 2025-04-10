Невролог раскрыл опасность ночной работы для здоровья

Работа по ночам способна серьезно ухудшить состояние здоровья. Дело в том, что организм человека не приспособлен к тому, чтобы бодрствовать в темное время суток, а потому, начинает функционировать с нарушениями, об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил врач-невролог Игорь Мальцев.
— Если ночная работа постоянная, то возможно нарушение выработки некоторых гормонов, что влияет на иммунитет, регенерацию клеток и стрессоустойчивость, объяснил доктор.
Медик уточнил, что также возрастает риск гипертонии, атеросклероза, инфарктов, а также сахарного диабета и других тяжелых заболеваний. У мужчин, на фоне вышеперечисленных проблем, возможно развитие рака простаты, у женщин — нарушения менструального цикла, осложнения беременности.
Ранее RT сообщил, что хроническое недосыпание также увеличивает восприимчивость к инфекциям и замедляет восстановление после болезней.
По данным «Известий», дефицит сна из-за ночной работы также ведет к увеличению рисков развития депрессии, ведь организм находится в состоянии длительного стресса.