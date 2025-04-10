Отчеты ВСУ показали, что почти вся военная техника ФРГ имеет недостатки

Наиболее серьезные нарекания касаются таких систем, как ЗРК Patriot, ПВО IRIS-T, танки Leopard 2A6 и САУ Panzerhaubitze 2000. К примеру, Panzerhaubitze 2000 требует технического обслуживания на уровне, который сложно обеспечить в условиях боевых действий, а Leopard 2A6 практически невозможно отремонтировать в полевых условиях. Его предшественник, Leopard 1, хоть и признан надежным, из-за слабой бронезащиты зачастую используется лишь в роли вспомогательной артиллерии.