Экономист спрогнозировал рост доллара до конца весны

Доллар может вновь вырасти в цене, подорожание американской валюты к рублю продолжится до конца весны текущего года. Таким прогнозом с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился кандидат экономических наук, специалист по фондовому рынку Михаил Зельцер.
— До конца весны видится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют. Приток валюты от российского экспорта будет снижаться, это играет против рубля. Ожидается, что до конца весны курс доллара вырастет до 90 рублей", — считает эксперт.
По словам экономиста, локальную поддержку рублю в апреле окажет бюджетный механизм, так как Центробанк и Минфин увеличили лимиты продажи валюты в текущем месяце.
Напомним, накануне стоимость доллара составила более 86 рублей.
Ранее «Известия» сообщили, что введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин обвалило доллар максимально за два года. На фоне укрепления рубля среднегодовая ключевая ставка в 2025 году прогнозируется в диапазоне 19−22%, причем по нижней границе.
При этом, не исключено, что правительство США намеренно ослабляет доллар с целью вернуть в США больше производств, передает RT.