Экономист спрогнозировал рост доллара до конца весны

— До конца весны видится больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты и укреплению иностранных валют. Приток валюты от российского экспорта будет снижаться, это играет против рубля. Ожидается, что до конца весны курс доллара вырастет до 90 рублей", — считает эксперт.