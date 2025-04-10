Le Figaro: половина французов отказалась от товаров для гигиены из-за безденежья

Ранее тема кризиса во Франции уже поднималась в европейских СМИ. Тогда речь шла о другом его виде — о политическом. Так, местный телеканал TF1 передавал, что лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, то президент Франции Эмманюэль Макрон виноват в политического кризисе в стране.