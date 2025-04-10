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Le Figaro: половина французов отказалась от товаров для гигиены из-за безденежья

Французы стали экономить на гигиенических товарах из-за отсутствия денег.

Источник: Комсомольская правда

Жители Франции вынуждены экономить на базовых товарах из-за финансовых проблем. Согласно исследованию издания Le Figaro, 47% опрошенных сократили покупки средств гигиены.

При этом каждый третий участник опроса стал реже стирать вещи, а отдельные респонденты просто перестали покупать зубную пасту — такие крайние меры вызваны острым недостатком денежных средств.

«Восемь миллионов человек во Франции находятся в положении, когда им приходится выбирать между едой и личной гигиеной. Нам нужно объединиться, чтобы помочь им», — прокомментировал ситуацию управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.

Ранее тема кризиса во Франции уже поднималась в европейских СМИ. Тогда речь шла о другом его виде — о политическом. Так, местный телеканал TF1 передавал, что лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, то президент Франции Эмманюэль Макрон виноват в политического кризисе в стране.