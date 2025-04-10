Папа Римский Франциск посетил собор Святого Петра в обычной одежде под пледом

Понтифик начал выходить и появляться в общественных местах после тяжёлой болезни. 23 марта он показался на балконе больницы имени Агостино Джемелли в Риме. Напомним, что Франциск был госпитализирован 14 февраля с респираторной инфекцией и провёл в больнице более месяца.