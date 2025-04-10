Врач раскрыл губительное влияние пива на гормональную систему

Пиво принято считать слабоалкогольным напитком, однако, это вовсе не делает его безопасным. Также, как и крепки алкоголь, оно быстро вызывает зависимость и пагубно влияет на здоровье, об этом заявил в беседе с изданием «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.