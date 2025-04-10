Врач раскрыл губительное влияние пива на гормональную систему

Пиво принято считать слабоалкогольным напитком, однако, это вовсе не делает его безопасным. Также, как и крепки алкоголь, оно быстро вызывает зависимость и пагубно влияет на здоровье, об этом заявил в беседе с изданием «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.
— В составе пива, помимо этанола, содержатся продукты брожения, сивушные масла и фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов, которые в больших количествах могут вызывать гормональный дисбаланс. Регулярное употребление пива также значительно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, — предупредил доктор.
Он добавил, что раздражительность и тревожность, которые проходят после выпитого пива, — это признаки зависимости. Чтобы проверить наличие алкоголизма, попробуйте полностью исключить пенное и понаблюдать за состоянием — желание вернуть привычный напиток и дискомфорт и будут говорить о возможной зависимости.
По данным 360.ru, чрезмерное употребление пива может оказать негативное влияние на организм и приводит к его обезвоживанию.
Ранее RT сообщил, что пиво также содержит в себе очень много калорий, что может привести к ожирению.