В Калининградской области начали выплачивать пособия на продукты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Соцвыплаты на покупку продуктов питания нуждающимся начали выплачивать в Калининградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Центр социальной поддержки населения перечислил средства первым получателям выплаты. В министерстве соцполитики сообщили, что далее она будет поступать поэтапно, по мере открытия социальных счетов», — сообщает пресс-служба.
Поясняется, что выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
«Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом. Теперь требуется открыть специальный социальный счет к карте “МИР” любого банка, на который поступят средства. Некоторые граждане это уже сделали, им первая выплата перечислена. Тем, кто откроет соцсчет позднее, выплату Центр соцподдержки населения также перечислит в полном объеме», — сообщила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
В ведомстве отметили, что открыть новый социальный счет необходимо не позднее 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО «Расчётные решения». Там же будет отображаться история покупок и информация о поступлениях. Покупки с использованием выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях, имеющих магазины во всех муниципалитетах региона. К приобретению доступны любые продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции.
Допмера социальной поддержки в Калининградской области предоставляется с апреля в течение трех месяцев по две тысячи рублей. Общий размер выплаты — шесть тысяч рублей.