В Калининградской области начали выплачивать пособия на продукты

В ведомстве отметили, что открыть новый социальный счет необходимо не позднее 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО «Расчётные решения». Там же будет отображаться история покупок и информация о поступлениях. Покупки с использованием выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях, имеющих магазины во всех муниципалитетах региона. К приобретению доступны любые продовольственные товары, за исключением алкогольной продукции.