В работе Discord произошёл сбой в ряде стран

Напомним, что Discord был заблокирован на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства по решению Роскомнадзора. Тогда ведомство потребовало от администрации сервиса убрать 947 запрещенных в России публикаций, но не получило должного реагирования на запросы.