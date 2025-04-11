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В работе Discord произошёл сбой в ряде стран

В работе Discord в ряде стран произошел сбой.

Источник: Комсомольская правда

В работе платформы Discord зафиксировали масштабный сбой. Он наблюдается в ряде стран. Об этом информируют данные сервиса Downdetector, отслеживающего доступность онлайн-ресурсов.

Анализ данных выявил три ключевые проблемы: нарушение серверного соединения (53% случаев), нестабильность приложения (41%) и некорректная работа веб-платформы (6%).

В общей сложности более 133 тыс. обращений поступило из США, тогда как перебои в работе сервиса наблюдаются также в Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Турции, Франции и других государствах, свидетельствуют данные Downdetector.

Напомним, что Discord был заблокирован на территории России 8 октября 2024 года за нарушение требований законодательства по решению Роскомнадзора. Тогда ведомство потребовало от администрации сервиса убрать 947 запрещенных в России публикаций, но не получило должного реагирования на запросы.