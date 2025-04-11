Что можно и нельзя делать в Марков день 11 апреля, который называют Берещенье

Православная церковь 11 апреля вспоминает святого Марка Псково-Печерского. В народе принято праздновать Марков день. Однако есть еще одно название — Берещенье, или праздник березы. Оно появилось из-за того, что в обозначенный период начинали зеленеть березы.
Что нельзя делать 11 апреля.
Не рекомендуется сушить белье на улице. Это считали плохой приметой. Вместе с тем запрещено пилить березы. Согласно приметам, можно было испортить свою судьбу. Не следует стричь волосы, так как они будут плохо расти.
Что можно делать 11 апреля.
По традиции, в названный день было принято собирать березовый сок. Предки верили, что он обладает целебной силой, может укрепить здоровье. А еще незамужние девушки 11 апреля проводили обряд: подходили к березе, снимали с волос ленту, завязывая ее на дереве.
Согласно приметам, если ольха опушилась раньше, чем береза, то будет дождливое лето. Об этом предупреждает и большое количество березового сока.
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