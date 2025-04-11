Апрельская «Жара»: как прошла церемония вручения музыкальной премии

— Я решила вас удивить и напомнить, какая она — современная успешная женщина. Она реализуется и в карьере, и в материнстве, может выполнять много дел одновременно: подписывать многомиллионные контракты, кормить ребенка, снимать влог, быть красивой и, конечно, не забывать о себе, — поделилась концепцией актриса. Алену Блин на дорожке сравнили с Дональдом Трампом. Журналист над шуткой только посмеялась.— Я, если честно, со съемок. В чем была, в том и приехала, — сказала она. — Сегодня я жду, чтобы премии дали новым классным артистам, которые выстрелили совершенно неожиданно. Например, Bearwolf — я все песни знаю. Потом, где эта башкирская группа Ay Yola? Где она? Если она будет, это круто. Остальных мы и так знаем. Я болею за моих друзей, но нужна свежая кровь.