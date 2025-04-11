Календарь на 11 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святитель Евстафий, архиепископ города Кии в области Вифинии (Малая Азия), жил в IX веке и прославился своей твердостью в вере и обличением ересей. Он ревностно защищал православное учение от иконоборцев, несмотря на гонения и угрозы со стороны императорской власти. Евстафий отстаивал почитание икон как неотъемлемую часть церковной традиции, за что был подвергнут гонениям и отправлен в ссылку. Его труды по богословию и письма к пастве сохранились частично, однако память о его стойкости чтится и по сей день. Он умер в изгнании, став одним из многих святых, пострадавших за православную веру в годы византийского иконоборчества.