AP: Шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка

Вечером 10 апреля стало известно об авиакатастрофе, случившейся вблизи Нью-Йорка. По уточненным данным, на борту находилось шесть человек. Все пассажиры погибли, сообщает Associated Press.
Первые сведения об упавшем в реку вертолете появились в 15:17 по Вашингтону. Борт авиакомпании Bell 206 оказался почти целиком под водой. Вертолет перевернулся вверх дном. К месту ЧП подоспели спасательные лодки, однако выживших не удалось обнаружить.
Уточняется, что среди погибших были дети. Об остальных жертвах крушения ничего не известно.
К месту падения вертолета также оперативно прибыли полицейский патруль и пожарная служба. На данный момент проводится проверка причин крушения воздушного судна. Авиакатастрофа произошла у американского Джерси-Сити.