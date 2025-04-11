AP: Шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка

Первые сведения об упавшем в реку вертолете появились в 15:17 по Вашингтону. Борт авиакомпании Bell 206 оказался почти целиком под водой. Вертолет перевернулся вверх дном. К месту ЧП подоспели спасательные лодки, однако выживших не удалось обнаружить.