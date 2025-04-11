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AP: Шесть человек погибли при падении вертолета в реку Гудзон вблизи Нью-Йорка

На борту разбившегося у Нью-Йорка вертолета находилось шесть человек, все пассажиры погибли.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 апреля стало известно об авиакатастрофе, случившейся вблизи Нью-Йорка. По уточненным данным, на борту находилось шесть человек. Все пассажиры погибли, сообщает Associated Press.

Первые сведения об упавшем в реку вертолете появились в 15:17 по Вашингтону. Борт авиакомпании Bell 206 оказался почти целиком под водой. Вертолет перевернулся вверх дном. К месту ЧП подоспели спасательные лодки, однако выживших не удалось обнаружить.

Уточняется, что среди погибших были дети. Об остальных жертвах крушения ничего не известно.

К месту падения вертолета также оперативно прибыли полицейский патруль и пожарная служба. На данный момент проводится проверка причин крушения воздушного судна. Авиакатастрофа произошла у американского Джерси-Сити.