Кинолог объяснил отказ собаки от прогулок на улице

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что если вашему щенку уже исполнилось три месяца, значит, он уже достаточно взрослый, чтобы путешествовать по улице самостоятельно, а не у вас на руках. приучайте его к шлейке или поводку постепенно — начните тренироваться не на улице, а дома. Научите щенка самым важным командам, без которых на прогулке не обойтись: «Ко мне!», «Вперед», «Тихо», «Сидеть» и «Нельзя».