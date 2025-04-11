Кинолог объяснил отказ собаки от прогулок на улице

Чаще всего собаки обожают прогулки, но в редких случаях питомцы могут отказываться от них. Если пушистый внезапно меняет свое поведение, то владельцу стоит насторожиться — не исключено, что речь идет о болезни или сильном стрессе четвероногого друга. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Обычно есть две причины отказа собаки от прогулки: физиологическая и психологическая. Помните, что собаки, помимо других заболеваний, могут страдать депрессией — это проявляется в отказе от еды и прогулок. Важно вовремя выявить причину и обратиться к ветеринару. Преодоление депрессии требует времени, терпения и участия хозяина — подчеркнул эксперт.
Если же болезнь не найдена, то, собака может отказываться от прогулки из-за неудобной амуниции. Если питомец ходит неестественно или пытается снять ошейник или намордник, важно подобрать другие модели. Важно также обращать внимание на шум на улице, возможный испуг пса — возможно выбрать более безопасный и спокойный маршрут для прогулок.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что если вашему щенку уже исполнилось три месяца, значит, он уже достаточно взрослый, чтобы путешествовать по улице самостоятельно, а не у вас на руках. приучайте его к шлейке или поводку постепенно — начните тренироваться не на улице, а дома. Научите щенка самым важным командам, без которых на прогулке не обойтись: «Ко мне!», «Вперед», «Тихо», «Сидеть» и «Нельзя».