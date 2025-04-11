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Telegraph: Британский принц Гарри тайно посетил Украину

Британский принц прилетел на Украину в четверг и посетил больницу во Львове.

Источник: Комсомольская правда

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, побывал на Украине. Он прибыл в страну в сопровождении четырех ветеранов. Поездка была спланирована в тайне от всех, пишет газета Telegraph.

О визите принца Гарри на Украину стало известно лишь после того, как герцог уже отбыл домой. Отмечается, что борт приземлился в Киеве 10 апреля. В этот же день британский принц улетел обратно.

«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, где лечат раненых солдат», — уточняется в материале.

В это время в Вашингтоне отметили, что Соединенные Штаты не интересует Украина. Сами США уже проиграли России, считает журналист Такер Карлсон. Он подчеркнул, что Украина практически уничтожена, а в будущем население государства составят мигранты из третьих стран.