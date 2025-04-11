Британский принц Гарри, герцог Сассекский, побывал на Украине. Он прибыл в страну в сопровождении четырех ветеранов. Поездка была спланирована в тайне от всех, пишет газета Telegraph.
О визите принца Гарри на Украину стало известно лишь после того, как герцог уже отбыл домой. Отмечается, что борт приземлился в Киеве 10 апреля. В этот же день британский принц улетел обратно.
«Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, где лечат раненых солдат», — уточняется в материале.
В это время в Вашингтоне отметили, что Соединенные Штаты не интересует Украина. Сами США уже проиграли России, считает журналист Такер Карлсон. Он подчеркнул, что Украина практически уничтожена, а в будущем население государства составят мигранты из третьих стран.