«Ужасные последствия»: в Пентагоне раскрыли подробности возможного конфликта США и Китая

Потенциальный конфликт Соединенных Штатов и Китая приведет к ужасным последствиям, однако Вашингтон не хочет подобных результатов. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в беседе с телеканалом Fox News.
«Мы не стремимся к конфликту с коммунистическим Китаем. Последствия этого будут ужасными», — рассказал Хегсет.
При этом, Хегсет отметил, что, несмотря на серьезное обострение американо-китайских торговых противоречий, необходимо приложить все усилия, чтобы избежать перехода к открытой конфронтации между двумя державами.
Накануне экономист Валерий Корнеев рассказал, что из-за торгового конфликта между США и Китаем могут снизиться цены в России. Напомним, что ранее администрация президента США Дональда Трампа резко ужесточила торговые условия, введя 125-процентные пошлины на китайский импорт. В ответ Пекин демонстрирует готовность к экономическому противостоянию, повысив совокупные тарифы на американские товары на 84%, что говорит о начале полноценной тарифной войны между двумя экономическими гигантами.