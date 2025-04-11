«Ужасные последствия»: в Пентагоне раскрыли подробности возможного конфликта США и Китая

Накануне экономист Валерий Корнеев рассказал, что из-за торгового конфликта между США и Китаем могут снизиться цены в России. Напомним, что ранее администрация президента США Дональда Трампа резко ужесточила торговые условия, введя 125-процентные пошлины на китайский импорт. В ответ Пекин демонстрирует готовность к экономическому противостоянию, повысив совокупные тарифы на американские товары на 84%, что говорит о начале полноценной тарифной войны между двумя экономическими гигантами.