ФСБ обнародовала новые материалы о массовых убийствах в Треблинке

Нацистский лагерь уничтожения Треблинка действовал с конца 1941 года до июля 1944 года, представляя собой беспрецедентную по своей жестокости систему массового убийства. Согласно показаниям участников этих преступлений, ежедневно в лагере уничтожались до 2,5 тыс. человек. Основными методами казни стали массовые расстрелы и удушение газом.