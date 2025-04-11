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ФСБ обнародовала новые материалы о массовых убийствах в Треблинке

ФСБ опубликовала документы о массовых убийствах мирных жителей в лагере смерти Треблинка.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России обнародовала ранее засекреченные материалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирного населения различных стран в лагере смерти Треблинка в период Второй мировой войны.

Нацистский лагерь уничтожения Треблинка действовал с конца 1941 года до июля 1944 года, представляя собой беспрецедентную по своей жестокости систему массового убийства. Согласно показаниям участников этих преступлений, ежедневно в лагере уничтожались до 2,5 тыс. человек. Основными методами казни стали массовые расстрелы и удушение газом.

Один из очевидцев событий в подтверждение своих слов представил нелегально изданную в Варшаве брошюру, содержащую документальные свидетельства о зверствах, совершавшихся в лагерном комплексе Треблинка.

В материалах дела также зафиксированы признательные показания нацистских палачей, детально описывающие организацию, цели и повседневную работу лагерей уничтожения в Треблинке.

Публикация документов приурочена к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля.

Ранее ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС во времена Великой Отечественной войны.