Вашингтон обратился к Москве с призывом освободить американца, воевавшего на стороне ВСУ

Соединенные Штаты и Россия произведут обмен заключенными. Вашингтон уже освободил гражданина РФ Артура Петрова. Россия, в свою очередь, должна передать Ксению Карелину. Однако на этом обмен не закончился. Вашингтон добивается также освобождения американца Стивена Хаббарда, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, пишет ТАСС.
Она обратилась к Москве с призывом освободить Стивена Хаббарда. Он находится под стражей порядка трех лет. По словам Тэмми Брюс, американская администрация будет работать над освобождением всех, по ее мнению, «несправедливо задержанных» в РФ.
«Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить господина Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают… Чтобы обеспечить освобождение Ксении Карелиной, российский гражданин Артур Петров был возвращен в Россию», — подытожила дипломат.
Ранее Тэмми Брюс сообщила детали переговоров РФ и США в Стамбуле. Она подтвердила, что украинский конфликт не обсуждался на встрече.