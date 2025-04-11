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Бузова удивила фанатов новым треком с легендарной звездой

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова записала новый трек с легендой российской сцены Надеждой Бабкиной, чем удивила фанатов. Фрагмент песни выложен в telegram-канале Бузовой.

Фанаты Бузовой назвали ее дуэт с Бабкиной неожиданным.

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова записала новый трек с легендой российской сцены Надеждой Бабкиной, чем удивила фанатов. Фрагмент песни выложен в telegram-канале Бузовой.

«Это новое звучание трека Made in Russia ru», — написала Ольга Бузова. Фанаты отметили в комментариях, что дуэт оказался весьма неожиданным.

Надежда Бабкина, народная артистка России, известна своим вкладом в развитие народного искусства и сохранение традиций русской песни. Недавно она отметила свой 75-летний юбилей, получив поздравления от президента России Владимира Путина.